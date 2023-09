Trailer per Nessuno ti salverà (film Disney+): non c’è scampo dagli extraterrestri

Titolo originale : No One Will Save You , uscita : 22-09-2023. Regista : Brian Duffield.

I 20th Century Studios hanno appena diffuso il poster e il trailer di Nessuno ti salverà (No one will save you), fanta-action che è stato scritto e diretto da Brian Duffield (Love and Monsters).

Questa la trama ufficiale:

Brynn Adams (Kaitlyn Dever), una giovane donna creativa e di talento che è stata allontanata dalla sua comunità. Solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi decisamente ultraterreni.

Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato.

Nel cast del film ci sono anche Geraldine Singer, Zack Duhame e Dari Lynn Griffin.

Brian Duffield ha commentato:

Volevo che il film partisse come uno studio intimo sui personaggi e facesse piombare su di loro un’invasione aliena. La fine del mondo non sarà solo per coloro che sono pronti ad affrontarla e l’idea di un film sugli alieni che irrompono bruscamente nella bolla che il nostro personaggio ha trascorso anni a costruire e coltivare mi sembrava un modo unico per raccontare una storia che avevo a cuore.

Penso che ci sia una sensazione profondamente sepolta sul fatto che ogni film sull’invasione aliena possa rivelarsi vero, perché rimangono un’incognita nella nostra vita quotidiana. Mentre il nostro mondo va sempre più fuori controllo, forse c’è anche il desiderio che là fuori ci sia qualcosa di più intelligente di noi, che possa aiutarci a ritrovare la retta via. Gli alieni di Nessuno ti salverà sono superiori agli esseri umani sotto ogni punto di vista, il che rende Brynn e la sua sorprendente resistenza un po’ sconcertante per loro.

Di seguito trovate il trailer italiano di Nessuno ti salverà, che debutterà il 22 settembre in esclusiva su Disney+, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube