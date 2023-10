Trailer per Night Swim: fare il bagno in piscina di notte è un’idea che può costare la vita

Sono da poco arrivati online il poster e il primo trailer di Night Swim, thriller soprannaturale firmato dalla Atomic Monster e dalla Blumhouse in tandem.

Basato sull’acclamato cortometraggio del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire, il film è interpretato da Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier) nel ruolo di Ray Waller, “un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato da una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa con la preoccupata moglie Eve (Kerry Condon), la figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e il giovane figlio Elliot (Gavin Warren).

Questa la trama ufficiale:

Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare da professionista, Ray convince Eve che la scintillante piscina del cortile della loro nuova casa sarà divertente per i bambini e fornirà anche una terapia per lui.

Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia nel baratro di un terrore ineluttabile.

Il film è stato scritto e diretto da Bryce McGuire (Baghead) ed è prodotto da James Wan e Jason Blum.

In attesa di capire quando potremo vederlo in Italia (negli USA uscirà il 5 gennaio 2024), di seguito trovate il trailer internazionale di Night Swim, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube