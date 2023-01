Trailer per Renfield: Nicolas Cage è un conte Dracula un po’ troppo opprimente

Universal Pictures ha diffuso oggi a sorpresa il poster e il trailer di Renfield, horror comedy che è stata diretta da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) e vede protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage.

Questa la trama ufficiale:

Renfield (Hoult ) è il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole.

Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

La sceneggiatura è opera di Ryan Ridley (Ghosted, Rick & Morty), e si basa su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘bloody violence, some gore, language throughout and some drug use – è interpretato anche da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona), Ben Schwartz (Sonic) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty).

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Renfield, che arriverà nei nostri cinema il 27 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube