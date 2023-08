Trailer per Slotherhouse: un bradipo non troppo lento fa strage in una confraternita

Nella giungla, è una bestia Beta. Ma a Slotherhouse? È un’Alfa. Preparatevi a incontrare Alpha, il bradipo assassino protagonista di una slasher comedy di cui la Gravitas Ventures ha appena diffuso il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

È l’ultimo anno di college per la consorella Emily Young e per la prima volta in assoluto, la Sigma Lambda Theta sta tenendo le elezioni per chi sarà il presidente.

Decisa a vivere un anno fantastico, Emily Young si rende conto che proprio lei potrebbe essere l’opzione migliore per la sua confraternita. All’inizio della sua campagna, trova quindi un adorabile bradipo che le ruba il cuore e presto si rende conto che potrebbe rubare i cuori e i voti delle sorelle della sua confraternita.

Ma quando i corpi iniziano lentamente ad accumularsi nella casa della Sigma Lambda Theta, Emily e le sue sorelle si rendono conto che le morti sono state causate dalla loro nuova mascotte della casa, il tenero bradipo Alpha.

Riusciranno Emily e le sue sorelle a fuggire dalla casa sane e salve? O questo bradipo letale con 3 artigli affilati come rasoi è troppo veloce per loro?

Nel cast del film – che è stato diretto da Matthew Goodhue – ci sono Lisa Ambalavanar, Sydney Craven, Olivia Rouyre, Bianca Beckles-Rose, Andrew Horton, Sutter Nolan, Grace Patterson, Milica Vrzić, Annamaria Serda, Rudi Rok, Tiff Stevenson e Stefan Kapičić.

Bradley Fowler ha scritto la sceneggiatura. La storia è di Fowler e Cady Lanigan.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Slotherhouse, che debutterà nei cinema americani il 30 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube