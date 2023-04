Trailer per Talk to me: stringi quella mano durante la seduta spiritica e cadi nell’incubo

Titolo originale : Talk to Me , uscita : 28-07-2023. Regista : Danny Philippou.

A24 ha da poco diffuso il poster e il trailer di Talk to Me, horror presentato all’ultimo Sundance Film Festival che è stato diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou (RackaRacka).

Questa la trama ufficiale:

L’evocazione degli spiriti è diventata l’ultima mania delle feste locali e, in cerca di una distrazione nel giorno dell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) è determinata a partecipare a una di queste attività ultraterrene.

Quando il suo gruppo di amici si riunisce per un’altra seduta spiritica con la misteriosa mano imbalsamata che promette una ‘linea diretta’ con gli spiriti, non sono preparati alle conseguenze di una violazione delle regole attraverso un contatto prolungato.

Mentre il confine tra i due mondi crolla e inquietanti visioni soprannaturali tormentano sempre più Mia, la ragazza deve affrettarsi a rimediare agli orribili danni prima che diventino irreversibili.

Nel cast del film ci sono anche Joe Bird nel ruolo di Riley, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes e Chris Alosio.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Talk to me, che finirà nei cinema americani il 28 luglio:

