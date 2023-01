Trailer per The Boogeyman: il baubau di King terrorizza una famiglia in preda al dolore

I 20th Century Studios ha da poco diffuso il poster e il trailer dell’adattamento cinematografico del racconto The Boogeyman di Stephen King (in Italia conosciuto come ‘Il Baubau’), pubblicato per la prima volta nel 1973 sulla rivista Cavalier e successivamente nella raccolta Night Shift del 1978.

Questa la trama ufficiale:

La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto sostegno dal padre, Will, un terapista che sta affrontando il suo personale dolore.

Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, si lascia dietro una terrificante entità soprannaturale che preda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Il film horror è stato diretto da Rob Savage (Host) da una sceneggiatura di Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place) e Mark Heyman (Il Cigno Nero).

Tra i protagonisti di The Boogeyman ci sono Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey), Vivian Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice) e David Dastmalchian (Dune).

Tra i produttori figurano Shawn Levy (Stranger Things), Dan Levine (Arrival) e Dan Cohen (The Adam Project).

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di The Boogeyman, che uscirà nelle sale americane il 2 giugno:

Fonte: YouTube