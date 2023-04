Trailer per The Marvels: Carol Danvers fa squadra con due eroine alle prime armi

Titolo originale : The Marvels , uscita : 08-11-2023. Regista : Nia DaCosta.

Disney e Marvel Studios hanno diffuso oggi a sorpresa il poster e il primo teaser trailer di The Marvels, il prossimo film del MCU che segna il ritorno sulle scene del premio Oscar Brie Larson nei panni di Carol Danvers / Captain Marvel a quattro anni dal suo film ‘introduttivo’.

Questa la trama ufficiale:

Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza.

Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R..

Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”.

Nel cast del film, che è stato diretto da Nia DaCosta (Candyman 2021), ci sono naturalmente Teyonah Parris (WandaVision ) nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani come Kamala Khan / Ms. Marvel, oltre a Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw), che sarà l’antagonista principale delle tre supereroine, Samuel L. Jackson e al popolare attore sudcoreano Park Seo-Joon, in un ruolo ancora poco chiaro.

Di seguito – sulle note di Intergalactic dei Beastie Boys – trovate il trailer doppiato in italiano di The Marvels, che arriverà nei nostri cinema l’8 novembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

