Trailer per The Portable Door: Christoph Waltz e Sam Neill tra magia e sinistri piani aziendali

Titolo originale : The Portable Door , uscita : 23-03-2023. Regista : Jeffrey Walker.

Madman Films e Sky Cinema hanno da poco diffuso il trailer di The Portable Door, avventuroso fantasy australiano basato sulla omonima e popolare serie di libri scritta da Tom Holt a partire dal 2003.

Tra i protagonisti del film, che è stato diretto dal regista australiano Jeffrey Walker e scritto da Leon Ford, ci sono due star del calibro di Christoph Waltz e Sam Neill.

Questa la trama ufficiale:

Iniziare un nuovo lavoro è sempre stressante, ma quando Paul Carpenter arriva nell’ufficio di J.W. Wells non ha idea dei problemi che lo attendono.

Sta infatti per scoprire che l’azienda apparentemente rispettabile che ora gli paga lo stipendio è in realtà una copertura per un’organizzazione profondamente più misteriosa e con un’agenda segreta molto particolare.

Insieme alla sua nuova collega Sophie, Paul si imbarca così in un’avventura con l’aiuto di un asciugamano incantato per scoprire i segreti di questa strana azienda e smascherare cosa succede di notte in quei corridoi bui e proibiti.

Nel cast ci sono anche Miranda Otto nel ruolo della Contessa Judy, Damon Herriman, Sophie Wilde, Jessica De Gouw, Rachel House, Patrick Gibson e Christopher Sommers.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di The Portable Door, che arriverà nei cinema australiani e britannici a partire dal 7 aprile:

