Trailer per Viking Wolf (film Netflix): la Norvegia ha un problema di lupi mannari

Presentato come il primo vero film di lupi mannari girato in Norvegia, Netflix ha diffuso oggi il poster e il trailer di Viking Wolf (Vikingulven), horror dal discreto budget che vanta un mix di effetti artigianali e di CGI per la creazione dei suoi mostri.

Il film è stato diretto dal regista Stig Svendsen (The Radio Pirates), che ne ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Espen Aukan.

Questa la trama ufficiale:

La diciassettenne Thale si è appena trasferita con i suoi genitori in una piccola città dopo che sua madre ha trovato un nuovo lavoro nella stazione di polizia locale.

Dopo che una studentessa viene brutalmente uccisa a una festa a cui partecipa anche Thale, la ragazza diventa una testimone chiave. L’assassino era un animale? Forse un lupo?

Tra i protagonisti ci sono Arthur Hakalahti, Elli Rhiannon Müller Osborne e Liv Mjönes.

In attesa di vederlo in esclusiva nel catalogo di Netflix dal 3 febbraio, di seguito trovate il trailer internazionale di Viking Wolf, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube