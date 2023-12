Zack Snyder su Sucker Punch: “Pronta la extended cut, ma sogno nuove riprese”

Zack Snyder ha parlato recentemente del suo Sucker Punch del 2011, ribadendo come sia stato un film di “pura satira” frainteso. Ha però anche accennato alla volontà di realizzarne una versione estesa.

Non si tratterebbe di un recut dell’opera originale con l’inclusione di all’epoca scene tagliate, bensì di riunire addirittura il cast per girare intere nuove sequenze, come rivelato a Inverse:

Sto lavorando con la Warner Bros. per cercare di trovare una finestra temporale in cui poter tornare a lavorarci.

Anche se abbiamo realizzato una extended version, non si tratta di film completamente finito.

Penso che sia positivo [se] riuscirò a coinvolgere quegli stessi attori, Emily [Browning] e Abby [Cornish] e il resto della troupe. Alcune riprese sarebbero fantastiche.

Di seguito trovate una clip da Sucker Punch:

© Riproduzione riservata

Fonte: Inverse