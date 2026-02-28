Jason Bourne riparte da zero: Universal prepara il reboot senza Damon

Il reboot di Jason Bourne va avanti, ma senza il volto che ha definito il franchise per oltre vent’anni: Matt Damon non tornerà nel ruolo della celebre spia.

Già a settembre il regista Edward Berger aveva dichiarato all’Hollywood Reporter di essere interessato a dirigere il nuovo film, ma a una condizione ben precisa:

“Lo farò se Matt vorrà farlo. Se riusciremo davvero ad avere la sensazione di aggiungere qualcosa di nuovo ai grandi film di Bourne già esistenti. Sarà necessario per convincere Matt, e per convincere me.”

A quanto pare, però, Damon non sarebbe intenzionato a riprendere il personaggio — o forse ha semplicemente deciso che è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il ruolo.

Secondo un’indiscrezione emersa nel podcast The Hot Mic, il prossimo film su Jason Bourne non vedrà il ritorno di Damon. La Universal avrebbe già in programma un annuncio importante sul futuro del franchise.

Nel marzo scorso, lo studio ha riacquisito i diritti della saga con l’obiettivo di rilanciare il marchio, potenzialmente attraverso un vero e proprio reboot. L’ultima versione della sceneggiatura sarebbe stata scritta da Joe Barton (Black Doves).

In cinque film, il franchise di Bourne ha incassato 1,64 miliardi di dollari nel mondo. I primi tre capitoli — The Bourne Identity, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum — sono considerati i migliori della serie, mentre gli ultimi due hanno ricevuto un’accoglienza più tiepida, raffreddando l’entusiasmo per un eventuale sesto film.

L’ultima apparizione di Bourne risale al 2016 con Jason Bourne, che segnò anche il ritorno di Paul Greengrass alla regia. Nonostante le recensioni moderate, il film superò comunque i 400 milioni di dollari al botteghino globale.

La domanda ora è inevitabile: chi sostituirà Matt Damon? Universal potrebbe aver già individuato un nuovo protagonista per quello che resta il secondo franchise di spionaggio più popolare dopo James Bond. E non è escluso che il nuovo Bourne possa arrivare nelle sale prima ancora del prossimo 007 diretto da Denis Villeneuve.

© Riproduzione riservata