Full trailer per Mercoledì (serie Netflix): c’è anche il mattacchione Zio Fester a Nevermore

A oltre un anno dalle prime indiscrezioni in merito, e a qualche settimana dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Mercoledì (Wednesday), serie originale ‘mystery con toni investigativi e soprannaturali’ in 8 episodi che è stata diretta dall’esordiente in TV Tim Burton (Beetlejuice, Edward mani di forbice) e che finirà a catalogo entro la fine dell’anno.

A interpretare la giovanissima Mercoledì Addams, la piccola della nota macabra famiglia della TV, è Jenna Ortega (Scream 5), al cui fianco troviamo i ‘genitori’ Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e il ‘fratello’ Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

Questa la trama ufficiale:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima … tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Nel folto cast dello show ci sono poi Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

Showrunner e produttori esecutivi di Mercoledì sono Al Gough e Miles Millar (Smallville, Into the Badlands).

In attesa di vederla nel catalogo Netflix dal 23 novembre, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Mercoledì, che ci dà un più accurato assaggio dell’aspetto della protagonista e del mood generale, anticipando l’entrata in scena di Fred Armisen, nei panni dello Zio Fester:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube