Full trailer per The Clearing (serie Hulu): Miranda Otto gestisce una setta che rapisce e plagia bambini

A qualche settimana dal teaser, Hulu ha ora diffuso il poster e il full trailer di The Clearing, serie originale basata sul thriller poliziesco best-seller In The Clearing dell’autore J.P. Pomare che è stata creata e scritta da Elise McCredie e Matt Cameron, con il co-sceneggiatore Osamah Sami.

Questa la trama ufficiale:

Una donna è costretta a confrontarsi con gli incubi del suo passato per fermare una setta segreta intenzionata a radunare bambini per realizzare il suo grande piano.

Tra i protagonisti dello show sono Teresa Palmer (“Discovery of Witches,” Lights Out), Miranda Otto (Talk to Me, Annabelle: Creation), Guy Pearce (Prometheus, Ravenous), Hazem Shammas (“Safe Harbour”), Mark Coles-Smith (“Mystery Road”), Kate Mulvany (“The Twelve”) e Julia Savage (“Blaze,” “Mr. Inbetween”).

Il romanzo di partenza di J.P. Pomare si ispira a una setta realmente esistita nota come “La Famiglia”, attiva a Victoria, Australia, dagli anni ’60 agli anni ’90 e una delle poche fondate da donne.

Gli 8 episodi di The Clearing sono stati diretti da Jeffrey Walker (“Young Rock”, “Lambs of God”) e Gracie Otto (“Seriously Red”, “Bump”, “Deadloch”).

Di seguito trovate il full trailer internazionale di The Clearing, che debutterà su Hulu (da noi arriverà su Disney+) il 24 maggio:

Fonte: YouTube