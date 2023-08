Full trailer per The Continental (miniserie spin-off di John Wick): la NYC del 1975 pullula di assassini

Titolo originale : The Continental: From the World of John Wick , uscita : 22-09-2023. Stagioni : 1.

Dopo quattro film, l’universo di John Wick è destinato ora ad espandersi con la serie prequel The Continental: From the World of John Wick, di cui Peacock ha appena diffuso il full trailer e il poster.

Questa la trama ufficiale:

La serie evento in 3 parti esplorerà l’origine dell’iconico hotel per assassini, fulcro dell’universo di John Wick, attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott (Colin Woodell), che viene trascinato nello scenario infernale della New York del 1975 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle.

Winston traccerà un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel, nel tentativo straziante di impossessarsi dell’albergo su cui trono, infine, si siederà un giorno.

Nel cast dello show – i cui sceneggiatori e showrunner sono Greg Coolidge e Kirk Ward – troviamo anche Ayomide Adegun nei panni del giovane Charon, Peter Greene come Zio Charlie, Mel Gibson come Cormac, Ben Robson come Frankie, Hubert Point-Du Jour come Miles, Jessica Allain come Lou, Mishel Prada come KD e Nhung Kate come Yen.

Come trapelato, Keanu Reeves NON comparirà.

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti (negli USA il 22 settembre), di seguito trovate il full trailer internazionale di The Continental: From the World of John Wick, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

