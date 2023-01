Green e Caulfield su Buffy: “Sarah Michelle Gellar difendeva tutti sul set; insulti e nessun sostegno dalla produzione”

Titolo originale : Buffy the Vampire Slayer , uscita : 10-03-1997. Stagioni : 8.

Fin dall’inizio, Buffy Summers conosceva i pericoli dell’essere una Cacciatrice. Che le piacesse o no, avrebbe passato il resto della sua vita a guardarsi le spalle, sempre pronta al prossimo attacco da parte delle forze dell’oscurità. Ma se avesse abdicato al suo ruolo, chi avrebbe protetto l’umanità dai mostri che sgorgano quotidianamente dalla Bocca dell’Inferno?

Anche se non si trattava di demoni provenienti da un regno sotterraneo e certamente non era una questione di ‘destino’, Sarah Michelle Gellar si è sorprendentemente trovata in una situazione simile durante le riprese della serie Buffy l’ammazzavampiri. A soli 17 anni, quando iniziarono le riprese dell’episodio pilota, l’attrice era la più giovane del cast principale. Eppure, grazie alla decennale esperienza sul set e alla sua naturale determinazione, divenne presto colei che chiedeva di fermarsi quando i suoi colleghi avevano bisogno di una pausa.

In una recente intervista per l’Hollywood Reporter che celebra il ritorno di Sarah Michelle Gellar alla televisione di genere con la nuova serie Wolf Pack, alcuni suoi ex co-protagonisti hanno infatti ricordato le sue azioni ‘protettive’.

Seth Green, che in Buffy l’ammazzavampiri interpretava il licantropo Oz, ha detto:

Lavoravamo con orari assurdi e molte cose che venivano fatte non erano necessariamente sicure o realizzate nelle migliori condizioni. Sarah era sempre la prima a dire: ‘Eravamo d’accordo che si sarebbe trattato di una giornata di 13 ore, e siamo arrivati a 15, dobbiamo chiudere le riprese’, oppure ‘Ehi, questa ripresa non sembra sicura’, quando nessun altro avrebbe preso le difese del cast e della troupe.

Non sorprende quindi che i produttori della serie non abbiano accolto do buon grado le sue richieste. Seth Green ha continuato:

L’ho sentita chiamata ‘stronza’, ‘diva’ … tutte cose che Sarah non è, solo perché si era assunta il compito di dire e di fare la cosa giusta.

L’interprete di Anya, Emma Caulfield, ha continuato:

Era ovvio che a Sarah mancasse il sostegno per essere la leader che avrebbe avuto bisogno di – e voluto – essere. C’era un’enorme quantità di risentimento e animosità da parte di un certo qualcuno – e suppongo che ora possiamo tutti indovinare chi fosse …

Quel qualcuno, senza immaginare troppo, dovrebbe essere Joss Whedon, il creatore di Buffy l’ammazzavampiri. Come rivelato in anni recenti, pare infatti che fosse solito maltrattare i suoi collaboratori, agendo anche in modo vendicativo nei confronti delle interpreti femminili.

La stessa Sarah Michelle Gellar nel 2021 aveva affermato via Instagram: “Se sono orgogliosa di vedere il mio nome associato a Buffy Summers, non voglio essere associata per sempre al nome di Joss Whedon“.

Ripensando al periodo trascorso sul set di Buffy l’ammazzavampiri, Sarah Gellar non ha mostrato comunque rimpianti per le sue azioni:

Se la gente pensa che sei una stronza, è quasi meglio. In questo modo ci sono meno aspettative.

Possiamo solo augurarci che le cose siano un po’ cambiate sui set oggi.

Di seguito la sigla di tutte le stagioni di Buffy l’ammazzavampiri:

© Riproduzione riservata

Fonte: THR