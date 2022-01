La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: recensione della miniserie con Kristen Bell (su Netflix)

28/01/2022 recensione serie tv The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window di Gioia Majuna

Voto: 6.5/10 Titolo originale : The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window , uscita : 28-01-2022. Regista : Michael Lehmann. Stagioni : 1.

Hollywood viene spesso accusata di produrre troppi film sui supereroi, ma il vero problema – a guardare meglio – sono le decine di adattamenti di romanzi e romanzetti più o meno venduti (e loro cloni) che invadono a cadenza regolarissima i palinsesti di cinema e TV. L’ennesimo thriller d’atmosfera suburbano su una casalinga tradita, un bambino scomparso e un vicino assassinato sembra spuntare ogni due settimane, specie sulle piattaforme di streaming.

Anche se, per ogni Gone Girl, Before I Go To Sleep e La ragazza sul treno (la recensione) riuscito, c’è un Brazen (la recensione), un La donna alla finestra (la recensione) e un The Voyeurs decisamente molto meno soddisfacente. A volte sensuali, di solito tortuosi e sempre vagamente impregnati dell’odore di un negozio di libri usati, la lista infinita di mystery-thriller con donne curiose e in vena di indagini è sempre disponibile per il ‘saccheggio’ da parte di qualche sceneggiatore pigro. Benvenuti in La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window).

Consci del fatto che la maggior parte della gente riesce a godere di un buon thriller stupido almeno quanto le piace fingere che non sia così, la miniserie dark comedy brillantemente schiva in 8 episodi appena finita nel catalogo di Netflix è perfettamente incastonata tra satira e suspense. È un prodotto adatto a tutti coloro che amano odiare un buon bestseller.

“Ci sono così tanti strati in una casserole … proprio come ci sono così tanti strati in una persona”, dice Anna (Kristen Bell), un personaggio che sembra essere stato interamente ispirato sulla protagonista della canzone “White Woman’s Instagram” di Bo Burnham.

Versando vino fino all’orlo del bicchiere, dipingendo terribili tele di nature morte e cuocendo all’infinito sformati, è un cliché deliberato – una parodia ben interpretata all’interno di una commedia impassibile piena di battute brillantemente sottovalutate. Anna vive da sola (sua figlia è stata uccisa, suo marito se ne è andato) e passa le notti a guardare fuori dalla finestra, scivolando silenziosamente in coma etilico perché ha troppa paura di uscire di casa ogni volta che piove.

Quando l’aitante Brit (Tom Riley, Modern Life Is Rubbish) si trasferisce dall’altra parte della strada, Anna lo nota subito. E quando la sua fidanzata (Shelley Hennig, Teen Wolf) si affaccia alla finestra con la gola tagliata, Anna inizia a fare la detective. Ha appena assistito a un macabro omicidio, o è solamente veramente, veramente ubriaca sempre?

Decurtate un paio di parole dal titolo e sminuisci una manciata di battute e potrebbe agilmente passare per un altro thriller generico usa e getta – con Kristen Bell che affronta con deliziosa noncuranza ogni folle colpo di scena da farla sembrare quasi una miniserie seriosa. Il genio di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra sta però proprio nel modo in cui si fa sottilmente beffe delle convenzioni – così raramente avvicinandosi alla commedia che i veri fan dei thriller del venerdì sera potrebbero non rendersi nemmeno conto di dover ridere per metà del tempo.

C’è una riuscita battuta sui pasticci di carne (e la narrazione sdolcinata di Anna è esilarante), ma il resto della ‘comicità’ è giocata nel modo più diretto e delicato possibile, indirizzata così palesemente a stuzzicare specifici stereotipi di genere che gli sceneggiatori devono aver passato mesi e mesi a guardare in binge ogni thriller uscito.

C’è il tuttofare che passa giorni a riparare una cassetta delle lettere, solo perché lui assomiglia a un ‘oggetto di scena’ che deve trovarsi esattamente lì per arredare lo sfondo. I bizzarri titoli dei libri finti. Le opere d’arte un bel po’ orrende. La leggera eccessiva serietà di tutti i pessimi dialoghi.

Per quanto La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra si diletti nel farsi beffe del genere, è anche chiaramente innamorato di esso. Ogni episodio segue abilmente la logica della commedia per raccontare un piccolo thriller in 8 parti che è davvero due volte più avvincente della maggior parte dei film che solitamente Netflix ci propina con nonchalance.

Con un’atmosfera a metà tra Only Murders In The Building e ogni altro thriller d’atmosfera di cui vi siete sentiti in dovere di vedere come andasse a finire – La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra getta in pentola un cucchiaio di sarcasmo e uno di riverenza per cucinare un piatto imprevedibilmente divertente e divertito. Nulla rimane in sospeso dopo il finale brillantemente sopra le righe, ma che possa esserci una seconda stagione è, per una volta, auspicabile.

Di seguito trovate il full trailer italiano di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, nel catalogo di Netflix dal 28 gennaio:

