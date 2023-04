Nuovo teaser e data di uscita per Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare (su Netflix)

A un paio d’anni da Strappare lungo i bordi, Netflix ha diffuso ora il secondo teaser trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo, nuova serie animata che è stata scritta e diretta dal fumettista Zerocalcare, alias Michele Rech.

In tutto vedremo 6 episodi da circa mezz’ora ciascuno.

Questa la sinossi ufficiale:

Il titolo dello show rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.

Nel corso di Questo mondo non mi renderà cattivo ritroveremo i protagonisti Zero, Sarah, Secco e Armadillo (doppiato sempre da Valerio Mastandrea).

In attesa di vederla nel catalogo di Netflix dal 9 giugno, di seguito trovate intanto il secondo teaser trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo, che ci dà un ulteriore assaggio di quello che ci aspetta:

