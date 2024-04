Oldboy diventa una serie TV, Park Chan-wook tra i produttori

Dopo il remake diretto da Spike Lee nel 2013, arriva oggi la notizia che Lionsgate Television sta collaborando con Park Chan-wook – il regista del film originale – per adattare il suo acclamato Oldboy del 2003 (il nostro approfondimento) in forma seriale per la televisione.

Park Chan-wook, che sarà tra i produttori assieme a Syd Lim, ha detto:

Lionsgate Television condivide la mia visione creativa di portare Oldboy nel mondo della televisione. Non vedo l’ora di lavorare con uno studio il cui marchio è sinonimo di narrazione audace, originale e rischiosa.

Scott Herbst, EVP e Responsabile dello sviluppo degli script per Lionsgate Television ha commentato:

Park è uno dei narratori più visionari della nostra generazione e siamo entusiasti di collaborare con lui per portare il suo capolavoro cinematografico sul piccolo schermo. Questo adattamento seriale di Oldboy avrà la pura potenza emotiva, le iconiche scene di combattimento e lo stile viscerale che hanno reso il film un classico.

In attesa di novità, di seguito trovate il trailer italiano di Oldboy:

© Riproduzione riservata