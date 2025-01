Scissione: facciamo un bel ripasso prima di iniziare la stagione 2

Tre anni sono un tempo molto lungo, specialmente per noi non-Scissi. Certo, si potrebbe sostenere che l’intera prima stagione di Scissione (Severance) avrebbe dovuto scoraggiare chiunque dall’idea che ci sia un reale “vantaggio” nell’essere un innie.

Tuttavia, ammettiamolo, la capacità di premere un interruttore e avanzare velocemente fino al momento in cui arriva finalmente la seconda stagione sarebbe stata piuttosto utile durante questa lunga attesa, vero?

La serie di Apple TV+ è stata una delle vittime degli scioperi che hanno colpito l’industria cinematografica e televisiva, ma ora è pronta a lasciarsi alle spalle queste difficoltà e a tornare con il suo mix di distopia oscura e bizzarrie d’ufficio che l’ha resa celebre.

Durante questa pausa, ci sarebbe stato tutto il tempo per i fan più attenti di riguardare la prima stagione e rinfrescarsi la memoria su tutti quei piccoli dettagli che, nel febbraio 2022, hanno alimentato teorie e speculazioni tra gli spettatori. Per chi, invece, non ha fatto i compiti a casa, Apple offrirà un riassunto completo della stagione 1 prima del debutto della seconda.

Nemmeno un recap sarà però probabilmente sufficiente per cogliere appieno le sfumature, le stranezze narrative e i colpi di scena drammatici che hanno definito una delle serie più emozionanti e affascinanti degli ultimi anni.

La prima stagione di Scissione ci ha portato su una vera e propria montagna russa emotiva, seguendo Mark S. (Adam Scott) e i suoi colleghi scissi Helly R. (Britt Lower), Irving B. (John Turturro) e Dylan G. (Zach Cherry). La loro storia si è conclusa con un cliffhanger mozzafiato che ha cambiato le carte in tavola, lasciando il pubblico col fiato sospeso.

Cosa ci ha portato a quel momento cruciale? E cosa dobbiamo assolutamente ricordare prima dell’inizio della stagione 2? È il momento di fare un esercizio di team-building e immergerci nei dettagli più intricati della prima stagione di Scissione. Lode a Kier.

Le regole della Lumon

Il mondo costruito da Scissione è tanto inquietante quanto affascinante. Al centro c’è la procedura di Scissione, un intervento chirurgico che separa i ricordi in due compartimenti stagni: quelli legati alla vita lavorativa (gli “innies”) e quelli della vita privata (gli “outies”). Questo processo, considerato irreversibile, sembra infrangere qualsiasi confine etico, anche se il caso di Petey (Yul Vazquez), ex dipendente Lumon che ha tentato di “reintegrare” i suoi ricordi prima di morire, suggerisce il contrario.

La Severed Floor, l’area aziendale in cui lavorano gli “innies”, è un microcosmo distopico ricco di stranezze: dai “waffle party” alle inquietanti sessioni di danza. Qui, dipartimenti come il Macrodata Refinement (MDR), dove si separano numeri “spaventosi” da quelli “innocui”, convivono con l’enigmatico Optics and Design (O&D) guidato da Burt (Christopher Walken), accennando all’esistenza di altri misteriosi team.

Sopra tutto incombe l’oscura presenza del Board, una sorta di consiglio aziendale invisibile che sovrasta persino Harmony Cobel (Patricia Arquette), la manager della Severed Floor. A sua volta, Cobel è devota alla dinastia degli Eagan, la famiglia che ha fondato la Lumon e che venera Kier Eagan, figura quasi divina. Il grande colpo di scena della stagione 1 rivela che Helly R. è in realtà Helena Eagan, figlia del CEO della Lumon, un segreto che rischia di far crollare l’intero castello di carte.

Gli innies e gli outies

La serie esplora una domanda cruciale: perché qualcuno sceglierebbe volontariamente di sottoporsi alla Scissione? La risposta è spesso legata a un trauma personale. Mark Scout (Scott) sceglie questa procedura per sfuggire al dolore della perdita della moglie Gemma (Dichen Lachman), creduta morta in un incidente d’auto. Tuttavia, nel finale, Mark scopre che Gemma è viva e lavora in Lumon come Ms. Casey, consulente del benessere per i dipendenti.

Anche gli altri personaggi vivono intrecci tra le vite “innie” e “outie”. Irving B. (Turturro) soffre di visioni inquietanti di olio nero, riflesso inconscio del suo hobby di dipingere quadri che evocano elementi della Severed Floor. La relazione romantica tra Irving e Burt risveglia in lui la consapevolezza di una vita oltre il lavoro. Dylan G. (Zach Cherry) scopre, tramite il Protocollo di Contingenza Overtime, di avere una famiglia, una rivelazione che lo sconvolge profondamente. Helly R., invece, si confronta con il peso di essere l’erede della stessa azienda che opprime gli altri innies, una verità che potrebbe trasformarla in una mina vagante.

Il mistero di Mrs. Selvig

Uno dei personaggi più enigmatici è Harmony Cobel, alias Mrs. Selvig, la vicina di casa di Mark fuori dal lavoro. Cobel, sotto le mentite spoglie di Selvig, si insinua nella vita personale di Mark, persino offrendo supporto alla sorella Devon (Jen Tullock). Sebbene sembri ossessionata dalla Lumon, la Cobel mostra una strana empatia verso Mark, pur restando un’incrollabile devota di Kier Eagan. Dopo aver fallito nel gestire le ribellioni degli innies, la Cobel viene licenziata dal Board, ma tenta un ultimo disperato tentativo di contenere i danni.

La ribellione degli innies

Il finale della prima stagione vede gli innies prendere finalmente il controllo. Ispirati dal libro di auto-aiuto di Ricken (Michael Chernus), elaborano un piano per attivare il Protocollo di Contingenza Overtime e rivelare al mondo le verità sulla Lumon. Dylan tiene aperta la connessione tra le due personalità, permettendo a Irving di cercare Burt, a Helly di rivelare il suo segreto durante un gala aziendale, e a Mark di scoprire che Gemma è viva.

Il cliffhanger lascia molte domande in sospeso: quale sarà il destino della Cobel? Come reagirà il Board? E cosa succederà agli innies ora che le loro vite si sono intrecciate con quelle degli outies?

La stagione 2 di Scissione promette di approfondire questi misteri e di portare avanti questa storia complessa e inquietante.