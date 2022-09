Teaser per Copenhagen Cowboy (serie Netflix): Refn ci guida nei bassifondi criminali danesi, al neon

A pochi giorni dalla presentazione in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Copenhagen Cowboy, serie noir in 6 episodi che è stata diretta dal danese Nicolas Windig Refn (Solo Dio perdona).

Questa la trama ufficiale:

Dopo una vita di servitù e alle soglie di un nuovo inizio, Miu (Angela Bundalovic). si aggira nel tetro paesaggio del mondo criminale di Copenaghen. Alla ricerca di giustizia e vendetta, Miu incontra la sua nemesi, Rakel, e insieme intraprendono un’odissea nel naturale e nel soprannaturale. Alla fine, il passato trasforma e definisce il loro futuro e le due donne scoprono di non essere sole, ma di essere molti.

Nicolas Windig Refn ha commentato:

Copenhagen Cowboy nasce dal mio fuoco rivoluzionario e cerca allo stesso tempo di sedurre e intrattenere i sensi. È progettato per stimolare la mente, gli occhi, la lingua, il cuore e l’anima: tensioni ed emozioni si accendono in un macabro tour de force che si manifesta in Miu, una nuova incarnazione dei miei alter ego, fondamentali nel mio lavoro passato, presente e futuro: Bronson (Tom Hardy) in Bronson, One Eye (Mads Mikkelsen) in Valhalla Rising, Driver (Ryan Gosling) in Drive, il Tenente (Vithaya Pansringarm) in Only God Forgives, Jesse (Elle Fanning) in The Neon Demon e i numerosi personaggi dello spettacolo Too Old to Die Young.

Tra i protagonisti ci sono anche Lola Corfixen, Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang e Dragana Milutinovic.

In attesa della versione estesa e della data di uscita, di seguito trovate intanto lo sneak peek di Copenhagen Cowboy, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere al neon:

Fonte: YouTube