Teaser per Futurama, stagione 11: Fry, Bender e Leela ripartono da un nuovo revival

I fan di Futurama saranno senz’altro felici di scoprire che è stata realizzata una stagione revival dell’amata serie animata creata da Matt Groening nel 1999, che verrà messa a catalogo a breve dal servizio di streaming Hulu, che ne ha appena diffuso online il teaser trailer.

Come vedrete, il filmato anticipa il ritorno di tutti i protagonisti, mentre lo stile di animazione appare incredibilmente fedele ai disegni originali, il che dovrebbe mettere a tacere qualsiasi preoccupazione.

Non abbiamo i dettagli della trama, ma sappiamo che questa stagione potrà contare su ben 20 nuovi episodi.

Questa la sinossi ufficiale:

Mentre consegna una pizza nella notte di Capodanno del 1999, Philip J. Fry viene accidentalmente congelato e scongelato mille anni nel futuro.

Il franchise di Futurama è notoriamente sopravvissuto alla cancellazione e alla conclusione già diverse volte in passato (prima su Adult Swim, poi su Comedy Central).

Chi l’ha seguita forse ricorderà che Futurama si era recentemente conclusa con Fry e Leela in un mondo in cui il tempo aveva smesso di scorrere, un dettaglio che permetteva loro di esprimere finalmente il loro amore l’uno per l’altra, almeno fino a quando il professor Farnsworth non arrivava a ‘salvarli’. Un finale considerato appropriato da molti, quindi sarà curioso capire cosa succederà ora..

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti (negli USA partirà il 20 luglio), di seguito trovate il teaser trailer internazionale di

