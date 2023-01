Teaser per Gamera: Rebirth (serie anime Netflix), la devastazione dei kaiju è imminente

Il kaiju conosciuto come Gamera tornerà presto in azione in Gamera: Rebirth, una nuova serie animata in 6 episodi distribuita in esclusiva da Netflix di cui sono appena giunti online il poster e il trailer.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli della trama e la data di uscita.

Alla regia troviamo il veterano Shusuke Kaneko (Death Note – Il film: L’ultimo nome).

Per chi non fosse pratico, Gamera ha debuttato nel film del 1965 Gamera, il mostro gigante, diventando velocemente un’icona giapponese a sé stante e separata dal ‘rivale’ Godzilla, apparendo in un totale di 12 film prodotti dalla Daiei Film e successivamente da Kadokawa Daiei Studio, e poi in vari altri media.

Mutato a causa dell’esposizione alle armi nucleari, Gamera è un mostro dall’aspetto di tartaruga preistorica che sputa fuoco.

Di seguito il trailer internazionale di Gamera: Rebirth, che anticipa velocemente uno scontro epico tra mostri, compreso Gyaos (o Gaos):

