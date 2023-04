Teaser per Gremlins: Secrets of the Mogwai (serie animata HBO), si va nella Shanghai degli anni ’20

Titolo originale : Gremlins: Secrets of the Mogwai , uscita : 23-05-2023. Stagioni : 1.

A ben quattro anni dalle prime notizie in merito, HBO Max ha finalmente diffuso il primo teaser trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai, serie animata che porta in TV l’iconico franchise creato da Joe Dante (qui tra i produttori) negli anni ’80.

Prodotta da WB Animation e Amblin TV, gli episodi della prima stagione avranno la durata di mezz’ora.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata nella Shanghai degli anni Venti, rivela come un Sam Wing di 10 anni – che diventerà il futuro proprietario del negozio ‘Mr. Wing’ nel film del 1984 – abbia incontrato il giovane Mogwai chiamato Gizmo.

I due stringeranno un’amicizia che durerà tutta la vita, mentre Wing cercherà di restituire Gizmo alla sua famiglia, incontrando e talvolta combattendo mostri e spiriti del folklore cinese.

Nel frattempo, i due e la ladra di strada Elle saranno inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di malvagi Gremlins.

Tra i doppiatori americani ci sono Ming-Na Wen (Agents of S.H.I.E.L.D, The Mandalorian, Mulan), James Hong (Grosso guaio a Chinatown), BD Wong (Mr. Robot, Jurassic World) e Izaac Wang.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Gremlins: Secrets of the Mogwai, che debutterà il 23 maggio, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni e del tono:

Fonte: YouTube