Teaser per Il Problema dei 3 Corpi (serie Netflix): l’umanità scopre la vita nell’universo, ma c’è poco da festeggiare

A tre anni dalle prime notizie in merito, Netflix ha ora diffuso il primo teaser trailer di Il Problema dei 3 Corpi (3 Body Problem), serie creata da David Benioff e D.B. Weiss (Il Trono di Spade) – che ne sono anche showrunner – che adatterà l’omonima trilogia di libri sci-fi scritta dal cinese Liu Cixin.

Gli episodi sono stati diretti dal candidato all’Oscar Derek Tsang e da altri registi non ancora annunciati.

Questa la trama ufficiale del primo romanzo:

Nella Cina della Rivoluzione culturale, un progetto militare segreto invia segnali nello spazio cercando di contattare intelligenze aliene. E ci riesce: il messaggio viene captato però dal pianeta sbagliato, Trisolaris, l’unico superstite di un sistema orbitante attorno a tre soli, dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibili, che hanno già arso undici mondi.

È quello che i fisici chiamano “problema dei tre corpi”, e i trisolariani sanno che anche il loro destino, prima o poi, sarà di sprofondare nella superficie rovente di uno dei soli. A meno di non trovare una nuova casa.

Un pianeta abitabile, proprio come il nostro. Trisolaris pianifica quindi un’invasione della Terra. Sul Pianeta azzurro, nel frattempo, l’umanità si divide: come accogliere i visitatori dallo spazio? Combattere gli invasori o aiutarli a far piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto?

Tra i protagonisti troviamo Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer ed Eve Ridley.

In attesa della versione estesa e della data esatta di uscita (adesso è un generico ‘gennaio 2024‘), di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Il Problema dei 3 Corpi, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube