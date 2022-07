Teaser per Let the Right One (serie Showtime): Demián Bichir ha una figlia che necessita sangue umano

Titolo originale : Let the Right One In , uscita : 07-10-2022. Stagioni : 1.

Showtime ha appena diffuso il teaser trailer di Let the Right One, serie in 10 episodi che adatta per il piccolo schermo l’omonimo romanzo John Ajvide Lindqvist del 2006, arrivato nei cinema un prima volta nel 2008 con il titolo Lasciami entrare e poi nel 2010 con il remake americano Blood Story.

Tra i protagonisti dello show ci sono il candidato all’Oscar Demián Bichir (A Better Life), Anika Noni Rose (Dreamgirls, Power), Grace Gummer (Mr. Robot), Madison Taylor Baez (Selena: The Series), Kevin Carroll (Snowfall), Ian Foreman (Merry Wish-Mas), Jacob Buster (Colony) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Questa la trama ufficiale:

Ispirata al romanzo e al film svedese di successo originale, la serie è incentrata su Mark (Bichir) e sua figlia Eleanor (Baez), le cui vite sono state sconvolte 10 anni prima quando lei è stata trasformata in un vampiro.

Intrappolata nell’età di 12 anni, forse per sempre, Eleanor vive una vita da reclusa, è in grado di uscire solo di notte, mentre suo padre fa del suo meglio per procurarle il sangue umano di cui ha bisogno per sopravvivere.

La serie è prodotta dal pluripremiato drammaturgo, scrittore e produttore Andrew Hinderaker (Away, Penny Dreadful), che funge anche da showrunner.

Seith Mann (Homeland) è tra i produttori esecutivi e ha diretto il pilot, oltre a diversi episodi.

In attesa di capire quando la vedremo da queste parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Let the Right One In, che arriverà in streaming e on demand per tutti gli abbonati Showtime venerdì 7 ottobre:

Fonte: Forbes