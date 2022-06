Teaser per Mercoledì (serie Netflix): Jenna Ortega è la giovane – e triste – Addams

A oltre un anno dalle prime indiscrezioni in merito, Netflix ha finalmente diffuso oggi il teaser trailer di Mercoledì (Wednesday), serie originale in 8 episodi che è stata diretta dall’esordiente in TV Tim Burton (Beetlejuice, Edward mani di forbice) e che finirà a catalogo entro la fine dell’anno.

A interpretare la giovanissima Mercoledì Addams, la piccola della nota macabra famiglia della TV, è Jenna Ortega (Scream 5), al cui fianco troviamo Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie e Christina Ricci.

Questa la trama ufficiale:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima … tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Showrunner e produttori esecutivi di Mercoledì sono Al Gough e Miles Millar (Smallville, Into the Badlands).

In attesa della versione estesa e della data di debutto, di seguito trovate intanto il teaser trailer di Mercoledì, che ci dà un assaggio dell’aspetto e del mood della protagonista:

Fonte: YouTube