Teaser per Obi-Wan Kenobi (serie Disney+): Ewan McGregor prova a portare speranza nella galassia

A qualche settimana dagli ultimi aggiornamenti, Disney ha finalmente diffuso oggi il poster e il teaser trailer della miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi, in cui Ewan McGregor ha ripreso i panni dell’iconico maestro Jedi e con Hayden Christensen che vestirà invece ancora una volta i panni di Anakin Skywalker / Darth Vader.

Questa la trama ufficiale:

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

Gli episodi della prima stagione di Obi-Wan Kenobi sono stati diretti dalla regista Deborah Chow (The Mandalorian).

Nel cast dello show originale troveremo anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

I produttori esecutivi di Obi-Wan Kenobi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor, mentre Joby Harold si è occupato delle sceneggiature.

Ricordiamo che Ewan McGregor ha assunto il ruolo di Obi-Wan Kenobi per la trilogia prequel di Star Wars due decenni fa, rilevando il compianto Alec Guinness. La sua ultima apparizione dal vivo è stata in La Vendetta di Sith del 2005. Tuttavia, l’attore ha prestato la sua voce durante la visione di Rey in Il Risveglio della Forza.

Tre anni fa, il regista Stephen Daldry avrebbe dovuto dirigere un film per il cinema dedicato proprio a Obi-Wan, ma la magra performance al botteghino di Solo: A Star Wars Story bloccò il progetto.

Va detto che alcuni romanzi e fumetti di Star Wars hanno già esplorato la vita di Obi-Wan Kenobi su Tatooine tra gli Episodi III e IV e che il maestro Jedi era stato al centro anche di una memorabile rivincita con Darth Maul in Star Wars Rebels.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Duel of the Fates di John Williams – trovate intanto il teaser trailer internazionale di Obi-Wan Kenobi, che debutterà su Disney+ il 25 maggio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

