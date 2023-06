Teaser per One Piece (serie Netflix): Rufy raccoglie la sua ciurma e salpa per il Grande Blu

Direttamente dall’evento Tudum Brasile, Netflix ha finalmente svelato il primo teaser trailer dell’attesissima serie live action di One Piece, che porterà sul piccolo schermo l’omonimo manga – e anime – creati da Eiichirō Oda, che partecipa come produttore esecutivo.

Questa la trama ufficiale:

La storia segue Monkey D. Rufy, che ottiene il potere di trasformare il suo corpo in gomma dopo aver mangiato un “frutto del mare”. Si avventura così in un mondo fantastico fatto di isole esotiche e vasti oceani alla ricerca del leggendario tesoro noto come “One Piece”.

Il cast dello show è così composto: Iñaki Godoy è Rufy, Mackenyu è Rorona Zoro, Emily Rudd è Nami, Jacob Romero Gibson è Usopp, Taz Skylar è Sanji e Peter Gadiot è Shanks.

Il cast è poi arrotondato da Morgan Davies come Koby, Ilia Isorelýs Paulino come Alvida, Aidan Scott come Helmeppo, Jeff Ward come Bagy, McKinley Belcher III come Arlong, Vincent Regan come Garp, Alexander Maniatis come Klahadore, Steven Ward come Mihawk, Craig Fairbrass come Chef Zeff, Langley Kirkwood come Capitano Morgan, Celeste Loots come Kaya e Chioma Umeala come Nojiko.

La serie live-action di One Piece è stata scritta e prodotta da Steven Maeda (X-Files) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.), col primo che opera anche come showrunner.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di One Piece, che debutterà il 31 agosto, che ci offre una carrellata dei protagonisti, con Luffy che testa la sua ‘pistola gam gam’:

Fonte: Netflix