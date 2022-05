Teaser per Resident Evil (serie live action Netflix): il male si è evoluto a New Raccoon City

A qualche mese dagli ultimi aggiornamenti in merito e dal reboot Welcome to Raccoon City (la recensione), Netflix ha finalmente diffuso oggi i poster e il teaser trailer dela nuova serie TV live action dedicata proprio a Resident Evil.

Basata su uno dei videogiochi survival horror più popolari e più venduti di tutti i tempi, Resident Evil racconterà una storia completamente nuova attraverso due linee temporali.

Questa la trama ufficiale:

Nella prima linea temporale, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker vengono trasferite a New Raccoon City. Una città industriale e in mano alle corporazioni, costringendole a crescere lì nel pieno dell’adolescenza. Ma più tempo trascorrono in città, più si rendono conto che quel luogo nasconda più di quanto si veda e che loro padre potrebbe nascondere degli oscuri segreti. Segreti che potrebbero distruggere il mondo.

Passiamo alla seconda linea temporale, ben oltre un decennio nel futuro: sono rimasti meno di quindici milioni di abitanti sulla Terra. E più di sei miliardi di mostri: persone e animali infettati dal virus T. Jade, che ora ha trent’anni, lotta per sopravvivere in questo Nuovo Mondo, mentre i segreti del suo passato – su sua sorella, suo padre e se stessa – continuano a perseguitarla.

Questi invece sono i primi nomi del cast: Lance Reddick (Fringe), che interpreta il temibile Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Connor Gossatti, Turlough Convery e Paola Nuñez (Bad Boys for life).

Andrew Dabb (Supernatural), showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore di Resident Evil qualche tempo fa ha detto:

Resident Evil è il mio gioco preferito di tutti i tempi. Sono incredibilmente entusiasta di raccontare un nuovo capitolo di questa incredibile storia e portare la prima serie di Resident Evil agli abbonati di Netflix in tutto il mondo. Per ogni tipo di fan di Resident Evil, compresi quelli che si uniscono a noi per la prima volta, la serie sarà completata da molti vecchi amici e alcune ‘cose’ (assetate di sangue, cose folli!) che la gente non ha mai visto prima.

La prima stagione di Resident Evil è composta da 8 episodi da 1 ora, coi primi due che sono diretti da Bronwen Hughes (The Walking Dead) e debutterà su Netflix il 14 luglio.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di I’d Like To Teach The World To Sing (In Perfect Harmony) dei New Seekers – trovate il teaser trailer italiano di Resident Evil – La serie, che debutterà su Netflix il 14 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: Netflix