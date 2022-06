Teaser per See, stagione 3 (serie Apple TV+): il tempo delle tenebre sta per finire per Jason Momoa

Titolo originale : See , uscita : 01-11-2019. Stagioni : 3.

A un anno dalla seconda, Apple TV+ ha diffuso oggi il teaser trailer della terza – e ultima – stagione della serie post-apocalittica See, che vede tra i protagonisti Jason Momoa.

Questa la trama ufficiale degli ultimi 8 episodi:

Dopo che Baba Voss (Momoa) ha sconfitto la sua nemesi – il fratello Edo (Dave Bautista) – e si è ritirato nella foresta, emerge una nuova esplosiva minaccia da cui nessuno è al sicuro.

Il più grande guerriero del suo tempo avrà le carte in regola per proteggere coloro che significano di più per lui?

See, come ormai saprete, ha la peculiarità di presentare un cast e una troupe composto anche da persone non vedenti o ipovedenti.

Accanto alla star Jason Momoa troveremo invece Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

Oltre allo showrunner e produttore esecutivo Jonathan Tropper, dietro le quinte della serie ci sono anche Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe, Jennifer Yale e Anders Engström.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale della terza stagione di See, che debutterà il 26 agosto su Apple TV+ (un episodio a settimana):

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube