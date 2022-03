Teaser per Star Trek: Strange New Worlds (serie Paramount+): c’è il capitano Pike sulla Enterprise

La Paramount+ ha diffuso da poco il primo teaser trailer e il poster della sua nuova serie spin-off di Star Trek intitolata Star Trek: Strange New Worlds, che si concentra sulle avventure spaziali del capitano Christopher Pike (Anson Mount) a bordo della la U.S.S. Enterprise.

Nei 10 episodi della prima stagione dello show – che è stato creato da Akiva Goldsman, Alex Kurtzman e Jenny Lumet – troveremo anche Rebecca Romijn (X-Men) nei panni di Numero Uno ed Ethan Peck (10 cose che odio di te) in quelli dell’ufficiale scientifico Spock.

Questa la scarna trama ufficiale:

Seguiamo il capitano Pike, l’ufficiale scientifico Spock e Numero Uno negli anni prima che il capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi in giro per la galassia.

Anson Mount ha commentato:

Siamo ritornati alla grande idea della settimana, un nuovo pianeta alla settimana. Penso che di per sé sarà già eccitante questo per i fan della vecchia scuola, così come pure per quelli nuovi.

Nel cast di Strange New Worlds ci sono anche Jess Bush nel ruolo dell’infermiera Christine Chapel, Christina Chong in quello di La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding come cadetto Nyota Uhura, Melissa Navia come tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun come dottoressa M’Benga.

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti (debutterà su Paramount+ il 5 maggio), di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Star Trek: Strange New Worlds, che ci dà un assaggio di cosa vedremo:

Fonte: YouTube