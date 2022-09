Teaser per Tenebre e Ossa, stagione 2: amori e scontri nel Grishaverse

A oltre un anno dalla prima stagione (la recensione), Netflix ha diffuso in serata il teaser trailer della seconda stagione della popolare serie fantasy Tenebre e Ossa (Shadow and Bone).

Il progetto si basa sui romanzi del Grishaverse scritti da Leigh Bardugo, con la storia ambientata in “un mondo dilaniato dalla guerra in cui l’umile e orfana soldatessa Alina Starkov ha appena scoperto un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Quando la mostruosa minaccia della Faglia d’Ombra incombe, Alina viene strappata alla sua vita per entrare a far parte di un elitario esercito di soldati magici noto come Grisha. Mentre la ragazza lotta per affinare il suo potere, scopre che alleati e nemici possono essere la stessa cosa e che nulla in questo mondo è quello che sembra. Ci sono tante forze pericolose in gioco e ci vorrà molto più della magia per sopravvivere.”

Tra i protagonisti dei nuovi episodi ritroveremo Jesse Mei Li come Alina, Archie Renaux come Mal, Freddy Carter come Kaz Brekker, Amita Suman come Inej Ghafa, Kit Young come Jesper, Ben Barnes come Darkling e Zoë Wanamaker come Baghra.

Al loro fianco ci saranno le new entry Lewis Tan (Mortal Kombat) nei panni di Tolya Yul-Bataar, Anna Leong Brophy (Traces) come Tamar Kir-Bataar, Patrick Gibson (The OA) come Nikolai Lantsov e Jack Wolfe (The Witcher) come Wylan Hendriks.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli italiani) della seconda stagione di Tenebre e Ossa, che arriverà nel corso del 2023:

Fonte: YouTube