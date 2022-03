Teaser per The Time Traveler’s Wife (serie HBO Max): un amore che va oltre i confini dello spaziotempo per Rose Leslie

HBO Max ha da poco diffuso il teaser trailer della serie The Time Traveler’s Wife, che si basa sull’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger (pubblicato in Italia col titolo La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo), precedentemente già adattato per il cinema nel 2009 con Un amore all’improvviso, film interpretato da Rachel McAdams ed Eric Bana.

Lo show – composto da 6 episodi – è stato creato da Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who) e interamente diretto daDavid Nutter (Il Trono di Spade).

Tra i protagonisti troviamo Theo James (The Divergent) e Rose Leslie (Il Trono di Spade, Downton Abbey).

Questa la trama ufficiale:

Clare Abshire (Leslie) vive una relazione con suo marito, Henry DeTamble (James), che soffre di una insolita malattia genetica che lo fa rimbalzare avanti e indietro nel tempo a caso e senza alcun preavviso.

Il cast è completato da Desmin Borges (You’re the Worst), Kate Siegel (Midnight Mass), Josh Stamberg (WandaVision), Jaime Ray Newman (Dopesick), Michael Park (Stranger Things) e Will Brill (The Marvelous Mrs. Maisel).

Di seguito il trailer internazionale di The Time Traveler’s Wife, che debutterà su HBO Max a maggio:

Fonte: YouTube