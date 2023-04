Teaser per True Detective: Night Country, Jodie Foster indaga nella quarta stagione della serie

A oltre un anno e mezzo dalle prime indiscrezioni in merito, HBO ha finalmente diffuso oggi il teaser trailer della quarta stagione dell’amatissima serie True Detective, che stavolta vedrà protagonista il premio Oscar Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti)

Le sceneggiature dei nuovi episodi di True Detective: Night Country – questo il titolo – sono state scritte dalla messicana Issa López (Tigers are not afraid).

Questa la trama ufficiale:

Le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro cercano di risolvere il caso di sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica di Tsalal scomparsi senza lasciare traccia, dopo che la lunga notte invernale è calata su Ennis, in Alaska.

Le due dovranno affrontare l’oscurità che portano dentro di sé e scavare nelle verità tormentate che giacciono sepolte sotto i ghiacci eterni.

Nel cast dello show ci sono anche Kali Reis (Catch the Fair One), John Hawkes (Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).

Barry Jenkins (The Underground Railroad) figura tra i produttori.

La quarta stagione di True Detective sarà la prima a non contare sulla presenza dietro le quinte del suo creatore Nic Pizzolatto. Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano invece come produttori esecutivi, accanto alla stessa Jodie Foster.

In attesa della versione estesa e di capire la data di debutto, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di True Detective: Night Country, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube