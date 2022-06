Teaser per Tulsa King (serie Paramount+): Sylvester Stallone boss mafioso pronto a riprendere il potere

Paramount+ ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di Tulsa King, serie crime che vede protagonista niente meno che Sylvester Stallone, che interpreta il capo della mafia di New York Dwight “The General” Manfredi.

Questa la trama ufficiale:

Un mafioso italiano di New York City è costretto a trasferirsi nel posto più improbabile di tutti: Tulsa, in Oklahoma, dopo aver trascorso 25 anni in prigione dopo essere stato esiliato senza tante cerimonie dal suo capo.

Ambientata ai giorni nostri, il mafioso dovrà affrontare la sorprendente impresa di ristabilire l’onore della sua famiglia mafiosa italiana nella città ormai moderna di Tulsa.

Qui, Sal incontrerà personaggi sorprendenti e ignari del suo passato che lo seguiranno lungo il suo percorso non convenzionale verso il potere.

La serie è curata da Taylor Sheridan (Yellowstone) e Terence Winter (Boardwalk Empire).

Tra i protagonisti di Tulsa King ci sono anche Andrea Savage (I’m Sorry), Martin Starr (Silicon Valley), Max Casella (The Tender Bar), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) with Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday).

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il breve teaser trailer internazionale di Tulsa King, debutterà il 13 novembre:

