Teaser per Vikings: Valhalla (serie Netflix), il sangue degli inglesi scorre a fiumi

A qualche mese dal primo assaggio, Netflix ha diffuso il nuovo teaser trailer e il poster di Vikings: Valhalla, sequel in 8 episodi da un’ora della serie di successo di History Channel, Vikings, il cui creatore Michael Hirst si è occupato personalmente dello sviluppo.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato più di mille anni fa, all’inizio dell’XI secolo, racconta le avventure eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua focosa e testarda sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Mentre le tensioni tra i vichinghi e i reali inglesi raggiungono un sanguinoso punto di rottura e mentre gli stessi vichinghi si scontrano sulle loro convinzioni cristiane e pagane contrastanti, questi tre vichinghi iniziano un viaggio epico che li porterà attraverso oceani e campi di battaglia, dal Kattegat all’Inghilterra e oltre, mentre combattono per la sopravvivenza e la gloria.

Tra i protagonisti di Vikings: Valhalla ci sono anche Bradley Freegard (Keeping Faith), Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (The Pillars of the Earth) e Caroline Henderson (Tuya Siempre), con Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen in veste di special guest.

Jeb Stuart è showrunner e sceneggiatore di Vikings: Valhalla, mentre Niels Arden Oplev ha diretto e prodotto il primo episodio. Altri registi della prima stagione includono Stephen St. Leger e Hannah Quinn.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Vikings: Valhalla, che debutterà il 25 febbraio nel catalogo di Netflix:

© Riproduzione riservata