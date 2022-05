Teaser trailer per Andor (serie Star Wars): Cassian prepara la ribellione contro il dispotico Impero

A un anno e mezzo dal primo assaggio, Disney+ ha diffuso oggi il teaser trailer e il poster di Andor, prossimo spin-off della saga di Star Wars, e in particolare di Rogue One, che seguirà le avventure della spia ribelle Cassian Andor (Diego Luna) durante gli anni di formazione della Ribellione e cinque anni prima degli eventi raccontati nel film del 2016.

Questa la trama ufficiale:

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi, in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

La serie, in 12 episodi, è stata creata da Tony Gilroy, che ha co-sceneggiato Rogue One e ne ha diretto i reshooting.

Tra i protagonisti di Andor ci sono anche Stellan Skarsgård (Thor), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (Under the Banner of Heaven) e Kyle Soller (Poldark).

Alla regia si sono invece alternati Toby Haynes (Black Mirror: USS Callister), Benjamin Caron (The Crown) e Susanna White (Bleak House)..

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Andor, la cui prima parte verrà distribuita su Disney+ il 31 agosto (due episodi), mentre le riprese della seconda, che porterà fino agli eventi raccontati proprio in Rogue One, cominceranno in autunno:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube