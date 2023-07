Trailer per Harlan Coben’s Shelter (serie Prime Video): misteri da risolvere nella provincia americana

Prime Video ha da poco diffuso il poster e il trailer di Harlan Coben’s Shelter, serie thriller in 8 episodi che – come intuibile – adatta un’opera dello scrittore di best-seller Harlan Coben, nello specifico il primo romanzo della trilogia di Mickey Bolitar.

Questa la trama ufficiale:

Segue la storia di Mickey Bolitar dopo la morte improvvisa di suo padre che lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey.

Mickey si ritrova rapidamente invischiato nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all’interno della loro tranquilla comunità suburbana.

Con l’aiuto dei suoi amici, l’inventivo Spoon e la riservata Ema, Mickey tirerà via la maschera di Kasselton per rivelare un oscuro sottosuolo che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti e leggende … e forse anche alla sua complessa storia di famiglia.

La serie è interpretata da Jaden Michael nei panni di Mickey Bolitar, Constance Zimmer come Shira Bolitar, Adrian Greensmith come Arthur “Spoon” Spindell, Abby Corrigan come di Ema Winslow, Tovah Feldshuh come Bat Lady, Sage Linder come Rachel Caldwell e Brian Altemus come Troy.

Gli showrunner/produttori esecutivi Harlan Coben e Allen MacDonald sono affiancati dai produttori esecutivi Edward Ornelas ed Erik Barmack. Charlotte Coben è produttrice e Patricia Cardoso regista e produttrice esecutiva.

Il progetto segna la prima collaborazione di Harlan Coben con Prime Video.

Di seguito trovate il trailer internazionale, che sarà presentata in anteprima mondiale il 18 agosto, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube