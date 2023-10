Trailer per La collezione maledetta, serie animata Apple TV+ a tinte horror (con Robert Englund)

Apple TV+ ha da poco diffuso il poster e il trailer di La collezione maledetta (Curses!), nuova serie animata della DreamWorks Animation dedicata ai più piccoli.

Questa la trama ufficiale:

Quando una maledizione di famiglia che dura da generazioni trasforma Alex Vanderhouven in pietra, tocca ai suoi due figli, Pandora e Russ, e a sua moglie Sky restituire gli antichi reperti rubati dai loro antenati per riuscire a spezzarla per sempre.

La serie per famiglie è creata e prodotta a livello esecutivo da Jim Cooper (“Dragons”) e Jeff Dixon (“Hurricane – Allerta uragano”). Anche John Krasinski (“A Quiet Place” Parte I e II) è produttore, mentre Allyson Seeger (“Jack Ryan”) co-produttrice esecutiva.

Leo Riley (“Guardiani della Galassia”, “Tron – La serie”) è il produttore supervisore, mentre Chris Copeland (“Kipo e l’era delle creature straordinarie”) e Justin Copeland (“Wonder Woman: Bloodlines”) sono i consulenti creativi.

La collezione maledetta può contare sulle voci originali di Gabrielle Nevaeh (“Monster High”), nel ruolo di Pandora, Andre Robinson (“A casa dei Loud”) come Russ, Lyric Lewis (“Waffles + Mochi”) come Sky, il vincitore del SAG Award Reid Scott (“Veep – Vicepresidente incompetente”) come Alex, Rhys Darby (“Our Flag Means Death”) come Stanley, James Marsters (“Buffy l’ammazzavampiri”) come Larry, la vincitrice dell’Emmy Rhea Perlman (“Barbie”) come Margie, la vincitrice del Tony Award Phylicia Rashad (“A Raisin in the Sun – Un grappolo di sole”) come Georgia Snitker e Robert Englund (“Nightmare – Dal profondo della notte”) come Cornelius.

Di seguito trovate il trailer internazionale di La collezione maledetta, che arriverà il 27 ottobre su Apple TV+, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

