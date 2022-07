Trailer per Little Demon, serie animata splatter dal papà di Rick & Morty

Titolo originale : Little Demon , uscita : 25-08-2022. Stagioni : 1.

FX ha da poco diffuso il poster e il trailer di Little Demon, serie animata di stampo horror comedy ideata da Dan Harmon (Rick & Morty) col supporto di Darcy Fowler, Seth Kirschner e Kieran Valla.

Tra i doppiatori americani coinvolti ci sono Danny DeVito nei panni di Satana e Aubrey Plaza.

Questa la trama ufficiale:

Sono passati ormai tredici anni da quando è stata messa incinta da Satana, e una madre riluttante, Laura (Plaza), e sua figlia Chrissy, l’Anticristo (Lucy DeVito, la figlia di Danny), stanno cercando di vivere una vita normale nel Delaware.

Tuttavia, le due sono costantemente ostacolate nel loro intento da forze mostruose, incluso Satana stesso, che desidera ardentemente la custodia dell’anima di sua figlia.

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Little Demon, che debutterà su Hulu il 25 agosto, che – come intuibile – anticipa dosi di follia, tra bizzarrie, omicidi e, naturalmente, molto sangue:

Fonte: YouTube