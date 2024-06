Trailer per Sunny (serie Apple TV+ e A24): un robot domestico per investigare su una misteriosa scomparsa

Apple TV+ ha lanciato il trailer di Sunny, serie fanta-mistery thriller con atmosfere da commedia dark in 10 episodi che è stata creata da Katie Robbins, che ne è anche showrunner e diretta da Lucy Tcherniak.

Tra i protagonisti ci sono Rashida Jones (The Office), Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy e Jun Kunimura.

Questa la trama ufficiale:

Suzie è una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo.

Come “consolazione” le viene dato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall’azienda elettronica del marito.

Sebbene all’inizio Suzie non sopporti i tentativi di Sunny di riempire il vuoto della sua vita, a poco a poco i due sviluppano un’amicizia inaspettata, mentre insieme scoprono l’oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie, rimanendo pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva esistesse.

Basata sul libro “Dark Manual” del pluripremiato scrittore irlandese di origine giapponese Colin O’Sullivan, Sunny è stata creata frutto degli sforzi congiunti di Apple TV+ e A24.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Sunny, che farà il suo debutto il 10 luglio con i primi due episodi, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube