Trailer per The Burning Girls (serie Paramount+): Samantha Morton arriva nel paese delle streghe

Paramount+ ha diffuso il poster e il trailer di The Burning Girls, serie drammatica di stampo horror mistery che vede protagoniste Samantha Morton (The Walking Dead) e Ruby Stokes (Bridgerton).

Questa la trama ufficiale:

Quando una vicaria e la sua figlia quindicenne si trasferiscono a Chapel Croft nella speranza di trovare un nuovo inizio, questo loro nuovo inizio parte male, poiché scoprono che il villaggio è pieno di cospirazioni e di segreti.

Queste cospirazioni e segreti ruotano attorno a due giovani ragazze che furono bruciate sul rogo in paese.

Basata sul romanzo di C.J. Tudor, The Burning Girls è stato adattato per il piccolo schermo da Hans Rosenfeldt (Marcella), con Charles Martin (Skins) e Kieron Hawkes (Ripper Street) in cabina di regia.

Il cast dello show include anche Conrad Khan (Peaky Blinders), Rupert Graves (Sherlock, Emma), Elodie Grace Orkin (Stranger Things), Janie Dee, David Dawson (The Last Kingdom), Paul Bradley (EastEnders), Jane Lapotaire (The Crown, Marie Curie), Jack Roth (Bohemian Rhapsody), Mollie Holder (Sanditon), Safia Oakley-Green (The Origin, Sherwood), Beth Cordingly (Learning to Walk Again) e John Macmillian (House of Dragon).

Di seguito trovate il full trailer internazionale di The Burning Girls, che sarà presentato in anteprima su Paramount+ nel Regno Unito il 19 ottobre (nessuna conferma per l’Italia), che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube