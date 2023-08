Trailer per The Changeling (serie Apple TV+): si inizia come una favola, si finisce in un incubo

Interpretata e prodotta da LaKeith Stanfield (“Atlanta”, “Judas and the Black Messiah”, “Sorry To Bother You”, “The Book Of Clarence”), Apple TV+ ha da poco diffuso il poster e il primo trailer di The Changeling – Favola di New York, nuova serie dramedy con tocchi horror composta da 8 episodi .

Basata sull’omonimo best-seller di Victor LaValle, questa è la sinossi ufficiale:

Una favola per adulti, una storia dell’orrore, un racconto sulla genitorialità e di una pericolosa odissea in una New York che non sapevate esistesse.

Tra i protagonisti dello show – che è stato scritto e adattato per il piccolo schermo dallo showrunner e produttore esecutivo Kelly Marcel (Venom, Venom: la furia di Carnage) – ci sono anche Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson, oltre allo special guest Malcolm Barrett.

L’episodio pilota è stato diretto dalla regista Melina Matsoukas (Queen & Slim).

Di seguito – sulle note di Les Fleurs di Monnie Riperton – trovate il trailer internazionale di The Changeling – Favola di New York, che finirà a catalogo l’8 settembre (i primi tre episodi, seguiti poi da un episodio a settimana), che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube