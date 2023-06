Trailer per The Horror of Dolores Roach (serie Prime Video): massaggi proibiti e cannibalismo a Washington Heights

Prime Video ha appena lanciato il trailer della serie Amazon Original The Horror of Dolores Roach, basata sull’omonimo podcast di successo, che debutterà il 7 luglio.

Protagonista degli 8 episodi da 30 minuti è Dolores, interpretata da Justina Machado (Final Destination 2).

A quanto sappiamo, si tratta di un racconto contemporaneo ispirato a Sweeney Todd, una macabra leggenda metropolitana di amore, tradimento, erba, gentrificazione, cannibalismo e sopravvivenza.

Questa la lunga trama ufficiale:

Dolores Roach viene rilasciata dal carcere dopo 16 anni e torna in una Washington Heights gravemente imborghesita con soli 200 dollari e i vestiti che ha addosso. Il suo fidanzato è scomparso, la sua famiglia se n’è andata da tempo, Dolores si riunisce così a un vecchio amico tossico, Luis, che le dà vitto e alloggio e le permette di fare massaggi in cambio di denaro nel seminterrato del suo negozio fatiscente, la Empanada Loca, l’unico residuo della sua vita precedente.

Quando la promessa della sua nuova stabilità viene rapidamente minacciata, “Dolores dalle mani magiche” viene allora spinta a estremi scioccanti per sopravvivere, e di fronte all’inaspettato successo professionale, Dolores e Luis diventano pericolosamente simbiotici, e Luis deve dare sfogo alle sue peculiari predilezioni.

Nel cast di The Horror of Dolores Roach ci sono anche Alejandro Hernandez, Kita Updike, and K. Todd Freeman. Plus Cyndi Lauper, Marc Maron (“Glow”), Jean Yoon (Kim’s Convenience), Judy Reyes (Smile, Birth/Rebirth) e Jeffery Self (“Search Party“).

Originariamente creato da Aaron Mark come opera teatrale, Empanada Loca, Mark ha poi creato, scritto e diretto il podcast originale e ha scritto la sceneggiatura del pilot. La nuova serie è stata ideata da Mark, che è anche co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Dara Resnik, mentre Roxann Dawson ha diretto il primo episodio.

Di seguito il trailer internazionale di The Horror of Dolores Roach, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube