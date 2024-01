Trailer per The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick e Michonne separati in un mondo morente

Titolo originale : The Walking Dead: The Ones Who Live , uscita : 25-02-2024. Stagioni : 1.

HBO ha appena diffuso il poster e il trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, spinoff in 6 episodi della serie madre che riporterà in vita gli amati Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Danai Gurira (Michonne).

Questa la trama ufficiale:

La storia d’amore di Rick Grimes e Michonne è cambiata da un mondo ormai cambiato.

Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile.

Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano all’interno di una situazione mai vista prima?

Del cast fanno parte anche Terry O’Quinn (il Generale Beal) e la già nota Pollyanna McIntosh (Jadis Stokes).

Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell’universo televisivo di The Walking Dead, è showrunner e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath.

In attesa del debutto, previsto per il 25 febbraio, di seguito trovate il trailer internazionale di The Walking Dead: The Ones Who Live, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube