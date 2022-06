Antonio Banderas su Django / Zorro: “Tarantino mi propose il film; sarebbe grandioso”

Forse qualcuno ricorda che alcuni anni fa, il sempre indaffaratissimo Quentin Tarantino stava sviluppando un film crossover tra Django Unchained e Zorro intitolato Django/Zorro assieme a Jerrod Carmichael.

Il progetto si sarebbe basato sull’omonima serie a fumetti che il filmmaker aveva scritto con Matt Wagner.

Ebbene, si scopre ora che Quentin Tarantino avrebbe voluto Antonio Banderas come protagonista, arrivando persino a proporgli il concept a dimostrazione di quanto fosse disposto a crederci.

L’attore spagnolo ne ha infatti recentemente parlato nel corso di un’intervista con USA Today:

Mi parlò di Django/Zorro, credo durante la notte degli Oscar (nel 2020), quando ero stato nominato per Dolor y gloria. Ci siamo visti a una di quelle feste. Si avvicinò a me e io gli dissi: “Se è nelle tue mani, certo che sì amico!”.

Perché Quentin ha insita nella sua natura il voler fare quel tipo di film e dargli qualità. Anche se sono basati su quel tipo di film di serie B degli anni ’60 e ’70, può prendere quel materiale e tirarne fuori qualcosa di veramente interessante.

Noi non abbiamo mai lavorato insieme, ma sarebbe fantastico perché ci sarebbe lui, per Jamie Foxx e per aver l’occasione di (interpretare) Zorro di nuovo in un’età più adulta. Sarebbe fantastico, divertente e da pazzi.

Questa la trama ufficiale:

Si tratta del sequel ufficiale di Django Unchained, che unisce l’eroe del West con il leggendario spadaccino della letteratura, dei film e dei fumetti: Zorro! Ambientato diversi anni dopo gli eventi di Django Unchained, Django dà sempre la caccia agli uomini malvagi nel suo ruolo di cacciatore di taglie. Viaggiando sulle strade del sud-ovest americano, incontra l’anziano e sofisticato Diego de la Vega per puro caso.

Django rimane affascinato da questo personaggio insolito, il primo uomo bianco ricco che ha incontrato che sembra totalmente indifferente al colore della sua pelle … e che se la cava benissimo in un combattimento. Django viene assoldato come guardia del corpo di Diego, ed è presto coinvolto in una lotta per liberare gli indigeni del luogo dalla brutale schiavitù. Imparando molto da quell’uomo più anziano (come aveva già fatto con King Schultz), scopre così che la schiavitù non è un’esclusiva del suo popolo, poiché finirà per indossare persino la maschera di Zorro nella loro missione di misericordia!

Non resta che aspettare eventuali nuovi sviluppi, anche se Jerrod Carmichael ha fatto intendere che il film è sostanzialmente naufragato a causa dei probabili costi elevatissimi.

© Riproduzione riservata

Fonte: USAT