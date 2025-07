The Old Guard 2: la recensione del film di Victoria Mahoney (su Netflix)

02/07/2025 recensione film The Old Guard 2 di Gioia Majuna

Voto: 5/10 Titolo originale : The Old Guard 2 , uscita : 01-07-2025. Regista : Victoria Mahoney.

Con The Old Guard 2, Netflix espande l’universo dei suoi immortali mercenari guidati da Andy (Charlize Theron), ma lo fa con una narrazione che spesso perde il fuoco e si limita a costruire ponti verso un ipotetico terzo capitolo. Se il primo film aveva sorpreso con una combinazione ben dosata di azione e introspezione, il sequel sembra più preoccupato di spiegare le regole della propria mitologia che di immergere lo spettatore in una vera esperienza cinematografica. Il risultato è un film frenato, sbilanciato e, in parte, dimenticabile.

La nuova regista Victoria Mahoney eredita il mondo creato da Gina Prince-Bythewood, ma sembra meno interessata a sviluppare la profondità emotiva dei personaggi e più incline a consegnare un prodotto esteticamente patinato e strutturalmente seriale. I toni si fanno più cupi, la regia più scolastica e il ritmo meno avvincente. The Old Guard 2 soffre proprio dove il primo aveva brillato: nel dare peso alla vita eterna.

Il ritorno di Quỳnh (Veronica Ngo), la compagna d’armi sepolta viva per secoli, rappresenta il fulcro emotivo e narrativo del film. Il suo desiderio di vendetta è comprensibile, la sua rabbia diretta ad Andy è palpabile. Ma questo conflitto, che avrebbe potuto dare vita a un dramma potente e viscerale, viene sacrificato in favore di un’espansione narrativa caotica, arricchita dalla comparsa di Discord (Uma Thurman), l’immortale originale. Purtroppo, il personaggio di Discord è scritto in modo superficiale, più funzionale alla mitologia che alla narrazione: una villain priva di vera motivazione emotiva, bloccata in uno stereotipo.

Una delle peggiori insidie del film è proprio la struttura da “film intermedio”: non si tratta di un sequel con una trama compiuta, ma di un lungo preambolo a un ipotetico terzo atto. L’azione inizia con energia – una spettacolare incursione a Villa Konrad – ma si affloscia progressivamente in una serie di scene che sembrano prese da un manuale del franchise moderno: libri antichi che spiegano la lore, sogni profetici, antagonisti oscuri, rivelazioni a effetto costruite solo per il cliffhanger finale.

Charlize Theron rimane una presenza magnetica: il suo personaggio, ora mortale, acquisisce fragilità e umanità che rendono Andy più interessante. Ma il film non sfrutta davvero questo cambio di status. Allo stesso modo, KiKi Layne (Nile), che doveva raccogliere l’eredità dell’eroina, viene relegata a comprimaria. Lo stesso vale per personaggi come Joe e Nicky (Marwan Kenzari e Luca Marinelli), la coppia queer che nel primo film aveva regalato una delle scene più sincere dell’intero cinema d’azione contemporaneo: qui sono ridotti a spalle comiche o a strumenti per l’azione. Matthias Schoenaerts (Booker) viene reintrodotto rapidamente, vanificando il peso della sua espulsione, mentre Henry Golding (Tuah) è poco più che un narratore in carne e ossa.

Le scene d’azione non mancano, ma raramente sorprendono. C’è un notevole scontro corpo a corpo tra Andy e Quỳnh in un vicolo romano, e un inseguimento automobilistico ben gestito nelle fasi iniziali. Tuttavia, la regia si affida troppo spesso a CGI generica e montaggi frenetici, che appiattiscono l’impatto visivo e rendono le coreografie indistinguibili da quelle di decine di altri titoli action da streaming.

Sul piano visivo, il film soffre di un’estetica livida e poco incisiva. Le ambientazioni sono spettacolari sulla carta – Roma, Indonesia, una biblioteca segreta – ma raramente vivono sullo schermo con un’identità propria. Persino il tema musicale è dimenticabile, e la colonna sonora non aggiunge nulla al tono.

Ma forse la delusione più grande è il senso di opacità narrativa. Invece di approfondire i dilemmi morali legati all’immortalità, The Old Guard 2 affoga in spiegoni e dialoghi criptici, lasciando lo spettatore più confuso che incuriosito. Ogni discorso sulle responsabilità degli immortali verso l’umanità, sulla redenzione o sull’isolamento si perde in un mare di battute didascaliche o costruite solo per preparare una scena futura.

Il finale, pensato come un potente climax, fallisce nel generare tensione. Lo scontro tra Andy e Discord, che avrebbe potuto essere un momento epico tra due icone del cinema d’azione (Theron e Thurman), è spento, mal coreografato e frettoloso. Quando i titoli di coda arrivano, ci si sente derubati di un punto fermo narrativo. Invece di chiudere, The Old Guard 2 si spegne su una pausa, quasi chiedendo scusa per non avere ancora nulla da dire.

In definitiva, The Old Guard 2 non è un disastro, ma è un’occasione mancata. Ha un cast di talento, un universo narrativo ricco di potenzialità e un messaggio di fondo che potrebbe essere potente. Ma spreca tutto nel tentativo di essere il ponte per un terzo film, dimenticando che ogni capitolo deve anche vivere di luce propria. È un sequel che guarda troppo avanti, senza rendersi conto che il presente – nel cinema come nella vita – è tutto ciò che abbiamo.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Old Guard 2, su Netflix dal 2 luglio:

© Riproduzione riservata