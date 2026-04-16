Jack Ryan: Ghost War, una cospirazione globale e un’unità fuori controllo nel trailer del film

Dopo quattro stagioni tra intrighi politici e crisi globali, l’universo di Tom Clancy’s Jack Ryan è pronto a fare un salto di livello.

Ma invece di una nuova stagione, la storia continua con un vero e proprio film: è arrivato il primo trailer di Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War, che segna il ritorno di John Krasinski nel ruolo iconico.

E fin dalle prime immagini è chiaro: non si tratta di una semplice estensione della serie, ma di qualcosa di più grande, più intenso e più cinematografico.

Il film arriverà su Prime Video il 20 maggio e, con una durata di 105 minuti e un rating R per ‘violenza e linguaggio’, sembra puntare decisamente su un tono più duro.

Il trailer suggerisce un cambio di passo importante, con sequenze d’azione più spettacolari e una tensione costante.

Accanto a Krasinski tornano volti noti della serie: Wendell Pierce nel ruolo di James Greer e Michael Kelly come Mike November. A loro si aggiungono nuovi ingressi, tra cui Sienna Miller, insieme a Max Beesley, Douglas Hodge, J.J. Feild e Betty Gabriel.

Alla regia c’è Andrew Bernstein, mentre la sceneggiatura è firmata da Aaron Rabin, entrambi già esperti di questo universo narrativo.

La trama ufficiale:

In questo film, Jack Ryan viene trascinato di nuovo, suo malgrado, nel mondo dello spionaggio, quando una missione segreta internazionale porta alla luce una pericolosa cospirazione, costringendolo ad affrontare un’unità di operazioni speciali fuori controllo.

In una corsa contro il tempo in cui vite umane sono in gioco e la minaccia incombe sempre di più, Jack si riunisce con l’agente della CIA Mike November (Kelly) e con il suo ex capo James Greer (Pierce): la loro esperienza è l’unico vantaggio contro un nemico che anticipa ogni loro mossa.

Affiancato da una partner inaspettata – la brillante agente dell’MI6 Emma Marlowe (Miller) – Jack e il suo team devono farsi strada in un’intricata rete di tradimenti, confrontandosi con un passato che credevano sepolto da tempo, in quella che diventa la missione più personale e rischiosa che abbiano mai affrontato.

Uno degli elementi più interessanti è proprio la struttura “in tempo reale”, che aggiunge un senso di urgenza costante.

Di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Jack Ryan di Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War:

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