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Titolo originale: Django , uscita: 06-04-1966. Regista: Sergio Corbucci.

Django torna al cinema in 4K per il 60° anniversario: nuovo trailer del cult con Franco Nero

20/05/2026 trailer news di Stella Delmattino

Il capolavoro western di Sergio Corbucci tornerà nelle sale italiane dal 16 giugno in versione restaurata

django film franco nero bara

Django, il capolavoro western diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero, tornerà nelle sale italiane dal 16 giugno in una nuova versione restaurata in 4K per celebrare il suo 60° anniversario.

Considerato uno dei film più influenti nella storia dello spaghetti western, Django continua ancora oggi a essere un punto di riferimento assoluto del cinema di genere, capace di attraversare decenni e influenzare registi, fumetti, serie TV e cultura pop internazionale.

Per accompagnare il ritorno in sala sono stati diffusi anche un nuovo poster celebrativo e un nuovo trailer dedicato alla versione restaurata.

Uscito originariamente nel 1966, il film racconta l’arrivo di un enigmatico pistolero vestito di nero che trascina una bara attraverso un villaggio al confine con il Messico, schiacciato dalla violenza di due fazioni rivali. Dietro il nome Django si nasconde un uomo consumato dalla vendetta, immerso in un West sporco, brutale e profondamente politico.

È proprio questo approccio ad aver reso il film rivoluzionario per l’epoca. Corbucci abbandonava infatti il western classico per spingersi verso territori molto più estremi, dominati da fango, razzismo, fanatismo e ambiguità morale. Il Django interpretato da Franco Nero diventava così un anti-eroe lontanissimo dai cowboy tradizionali del cinema americano.

Anche l’impatto visivo del film è rimasto iconico. L’immagine di Django che trascina la bara è diventata una delle più riconoscibili nella storia del western italiano, mentre la colonna sonora firmata dal premio Oscar Luis Bacalov, con il celebre tema cantato da Rocky Roberts, ha contribuito a trasformare il film in un vero fenomeno culturale.

Negli anni, Django ha generato sequel, imitazioni e omaggi in tutto il mondo. Registi come Quentin Tarantino e Takashi Miike hanno più volte dichiarato il proprio amore per il film di Corbucci, contribuendo a mantenerne vivo il mito anche tra le nuove generazioni.

Il restauro 4K è stato realizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna insieme a Surf Film, partendo dalla scansione del negativo camera originale e del negativo sonoro italiano. I lavori sono stati eseguiti presso L’Immagine Ritrovata.

A sessant’anni dalla sua uscita, Django continua così a confermarsi non soltanto un classico dello spaghetti western, ma un’opera ancora capace di trasmettere tutta la sua forza visiva e politica.

© Riproduzione riservata

Tags:DjangoFranco Nero
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