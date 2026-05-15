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E se l’omicidio da risolvere fosse il tuo? Dopo Young Sherlock, il detective più famoso al mondo torna in quest’altra serie tv

15/05/2026 news di Andrea Palazzolo

Se hai amato la nuovissima Young Sherlock non puoi perderti The Death of Sherlock Holmes. Ecco il confronto tra le due produzioni.

Poster con i protagonisti di Young Sherlock

Il detective più famoso della storia della letteratura sta per tornare sul piccolo schermo, dopo essere tornato al grande successo internazionale con Young Sherlock su Prime Video. Nel 2027, Sky lancerà una nuova serie dedicata a Sherlock Holmes, basata su un caso particolare: la sua morte. Ma quale sarà la differenza tra questi due approcci al mito del detective di Baker Street?

La notizia di una nuova serie su Sherlock Holmes difficilmente sorprende. Stiamo parlando del personaggio letterario più adattato di sempre, un’icona che attraversa generazioni e continenti con la stessa facilità con cui il detective risolve i suoi casi più intricati. Eppure, non tutte le incarnazioni di Holmes hanno successo garantito. Il caso più eclatante è quello di Holmes & Watson del 2018, con Will Ferrell e John C. Reilly, un disastro totale che ha collezionato un misero 10% di gradimento dalla critica e un 26% dal pubblico su Rotten Tomatoes. Ma questi scivoloni sono eccezioni: il fascino di un detective eccentrico, geniale e profondamente umano resta intatto.

Netflix lo ha capito benissimo con i film di Enola Holmes, dove Henry Cavill interpreta una versione affascinante e moderna del detective, affiancando la giovane sorella nelle sue avventure. Il successo di questi film dimostra che c’è sempre spazio per rileggere il personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle, a patto di trovare l’angolazione giusta. Young Sherlock, la serie Prime Video uscita nel 2026, ha fatto esattamente questo, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo con una narrazione fresca e coinvolgente.

Rafe Spall in The Death of Sherlock Holmes
Rafe Spall in The Death of Sherlock Holmes, fonte: Sky

La serie in arrivo nel 2027 si concentrerà su un periodo cruciale della vita di Sherlock Holmes, adottando un tono decisamente più cupo e maturo rispetto alla controparte. Mentre Young Sherlock esplora le origini del detective, il suo percorso di formazione e la nascita del suo metodo deduttivo con un approccio che strizza l’occhio a un pubblico più ampio, la produzione Sky sembra voler puntare su atmosfere più adulte e complesse, scavando in profondità nei momenti più difficili della carriera del detective.

La figura di Sherlock Holmes si presta perfettamente a entrambi gli approcci. Il personaggio creato da Conan Doyle è abbastanza ricco e sfaccettato da sostenere interpretazioni radicalmente diverse. C’è lo Sherlock brillante e ironico delle storie più leggere, quello tormentato dalla dipendenza e dalla noia esistenziale, quello patriottico e quello cinico, il maestro dell’osservazione e l’uomo incapace di comprendere le emozioni altrui. Ogni adattamento sceglie quali aspetti enfatizzare, e in questa scelta si gioca gran parte del successo o del fallimento del progetto.

La morte di Sherlock Holmes è uno degli episodi più iconici dell’intero canone. Nel racconto Il problema finale, pubblicato nel 1893 sulla Strand Magazine, Conan Doyle fece precipitare il suo detective dalle cascate di Reichenbach in Svizzera, avvinghiato in una lotta mortale con il professor Moriarty, il suo nemico più pericoloso. La reazione del pubblico fu apocalittica: i lettori scesero in lutto, si racconta che alcuni indossassero nastri neri in segno di cordoglio. La pressione popolare fu tale che Conan Doyle fu costretto a riportare in vita il personaggio anni dopo, spiegando che Sherlock era sopravvissuto alla caduta grazie alla sua straordinaria abilità nel combattimento corpo a corpo giapponese.

I protagonisti di The Death Of Sherlock Holmes
I protagonisti di The Death Of Sherlock Holmes, fonte: Sky

La serie Sky in arrivo nel 2027 si rivolgerà probabilmente a un pubblico più maturo, a chi cerca una televisione che si avvicini al cinema per qualità produttiva e ambizione narrativa. Se Young Sherlock è stato paragonato a un giovane adulto che scopre i suoi poteri, la nuova serie potrebbe essere un noir psicologico che esplora le zone d’ombra della personalità del detective, le sue ossessioni, le sue fragilità nascoste dietro la maschera della razionalità assoluta.

Il 2027 si preannuncia quindi come un anno decisivo per gli appassionati di Sherlock Holmes. Non resta che aspettare per scoprire quale delle due visioni riuscirà a catturare maggiormente l’immaginazione del pubblico, e se ci sarà spazio per entrambe nel cuore degli spettatori. Una cosa è certa: il detective di Baker Street non ha alcuna intenzione di andare in pensione, e continuerà a vivere nuove avventure finché ci sarà qualcuno disposto a seguirlo nei vicoli nebbiosi della Londra vittoriana o nelle sue infinite reincarnazioni moderne.

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